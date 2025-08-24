Президент организации Евгений Архипов считает, что спортсмены выступили на твердую четверку

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские каноисты выступили на чемпионате мира в Милане на твердую четверку. Об этом ТАСС заявил президент Федерации каноэ России Евгений Архипов.

Российские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые медали.

"Выступление каноистов стабильное, это самое главное. Сегодня в каноэ-двойках взяли золото и бронзу взяла Катя Шляпникова. Выступление хорошее, на твердую четверку, но есть над чем работать", - сказал Архипов.

Захар Петров стал первым на дистанции 500 метров. Вместе с Иваном Штылем она завоевал золотую награду в каноэ-двойках на аналогичной дистанции. Сергей Свинарев стал бронзовым призером на дистанции 200 метров, в той же дисциплине у женщин третьей финишировала Екатерина Шляпникова.