Самарский клуб проиграл на своем поле со счетом 0:6 в матче РПЛ

САМАРА, 24 августа. /ТАСС/. Результат матча шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и "Крыльями Советов" станет уроком и фундаментом роста для самарской команды. Такое мнение высказал журналистам губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"Крылья Советов" проиграли на своем поле со счетом 0:6.

"Команда "Крылья Советов" была обновлена, она будет слаживаться, сплачиваться, учиться у старших коллег. Поэтому можно сказать, что это нам всем урок, и нос не вешать, "Крылья" были, есть и будут, и каждая игра еще интереснее", - сказал губернатор.

Федорищев выразил уверенность, что результат игры войдет в историю. "Потому что это исторический факт, он станет для ребят очередным фундаментом, чтобы стать сильнее", - пояснил глава региона.