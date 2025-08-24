Соревнования проходили в парке "Ходынское поле"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российская скейтбордистка Татьяна Стырова стала победительницей международного фестиваля Grand Skate Tour в Москве. Соревнования проходили в парке "Ходынское поле".

Второе место заняла другая россиянка Мария Ожигова. Бронзовым призером стала Жасмин Альварес из Колумбии. В мужских соревнованиях победу одержал француз Джулиан Альярди. Второе место занял перуанец Анджело Каро, третьим стал представитель Аргентины Матиас Делл Олио.

Фестиваль Grand Skate Tour проходил с 14 августа. В нем приняли участие представители 60 стран.