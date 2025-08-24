Нападающий "Акрона" отметил, что желание играть исчезает, если команда проигрывает много матчей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба пока намерен отыграть нынешний сезон, после чего поймет, стоит ли ему продолжать карьеру. Об этом он рассказал журналистам.

Дзюба выступает за клуб из Тольятти с 2024 года.

"Желание играть есть, но чем больше проигрываешь, оно все больше и больше исчезает. Я столько в жизни не проигрывал, но нужно уметь заводиться в нужных моментах, поддерживать ребят, - сказал Дзюба. - Главное, чтобы ребята вокруг меня менялись, становились лучше. И я сделаю все, чтобы эти ребята заиграли, и Заур Эдуардович (главный тренер "Акрона" Заур Тедеев - прим. ТАСС) их раскрывает, чему я рад. Еще пару ребят есть на подходе, но хочется еще пару мастеровитых ребят здесь и сейчас".

"Я себе отмерил этот год, а дальше посмотрим", - ответил Дзюба на вопрос, когда он примет решение по поводу продолжения карьеры.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четвертьфиналистом чемпионата мира.