Турнир проходил в Болгарии

СОФИЯ, 24 августа. /ТАСС/. Российские борцы завоевали 4 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей на чемпионате мира среди спортсменов не старше 20 лет. Соревнования проходили в Болгарии.

В вольной борьбе чемпионами мира стали Магомед Оздамиров (весовая категория до 57 кг) и Исмаил Ханиев (до 74 кг). В греко-римской борьбе золотые медали завоевали Михаил Шкарин (до 92 кг) и Али Ильясов (до 130 кг). Серебряными призерами стали вольники Бозигит Исламгереев (до 86 кг) и Магомедгаджи Магомедов (до 97 кг). В греко-римской борьбе второе место заняли Эрзу Закриев (до 67 кг) и Абдурахман Абдулкадыров (до 87 кг), в женской борьбе серебро выиграла Маргарита Салназарян (до 65 кг).

Бронзовые награды в активе Саида Сайдулова (вольная борьба, до 79 кг), Гаджимурада Гаджибатырова (вольная борьба, до 92 кг), Должон Цынгуевой (до 57 кг), Кристины Братчиковой (72 кг), Дианы Титовой (до 76 кг), Игоря Пунченко (греко-римская борьба, до 63 кг), Заура Беслекоева (греко-римская борьба, до 77 кг) и Ильи Комарова (греко-римская борьба, до 97 кг).

Российские спортсмены выступали под флагом Объединенного мира борьбы.