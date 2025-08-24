Калининградская команда в гостях победила "Сочи" со счетом 2:0

СОЧИ, 24 августа. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" со счетом 2:0 обыграли "Сочи" в заключительном матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Сочи.

Забитыми мячами отметились Брайан Хиль (29-я минута, с пенальти) и Илья Петров (51).

Хиль забил пятый матч в текущем чемпионате. В списке лучших бомбардиров турнира он уступает только полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Батракову (семь голов). На 55-й минуте на поле появился Ираклий Манелов, который провел первый матч за "Балтику" после перехода из московского "Торпедо".

"Балтика" в прошлом сезоне выиграла чемпионат Первой лиги и вернулась в РПЛ. Команда набрала 12 очков, не потерпев ни одного поражения в стартовых шести турах, и занимает 4-е место в турнирной таблице. "Сочи" остается единственной командой РПЛ, не одержавшей ни одной победы. Команда занимает последнее, 16-е место, набрав 1 очко.

В следующем туре "Балтика" 31 августа на выезде сыграет с тольяттинским "Акроном", "Сочи" 30 августа в гостях встретится с московским "Спартаком".