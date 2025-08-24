СОЧИ, 24 августа. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" со счетом 2:0 обыграли "Сочи" в заключительном матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Сочи.
Забитыми мячами отметились Брайан Хиль (29-я минута, с пенальти) и Илья Петров (51).
Хиль забил пятый матч в текущем чемпионате. В списке лучших бомбардиров турнира он уступает только полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Батракову (семь голов). На 55-й минуте на поле появился Ираклий Манелов, который провел первый матч за "Балтику" после перехода из московского "Торпедо".
"Балтика" в прошлом сезоне выиграла чемпионат Первой лиги и вернулась в РПЛ. Команда набрала 12 очков, не потерпев ни одного поражения в стартовых шести турах, и занимает 4-е место в турнирной таблице. "Сочи" остается единственной командой РПЛ, не одержавшей ни одной победы. Команда занимает последнее, 16-е место, набрав 1 очко.
В следующем туре "Балтика" 31 августа на выезде сыграет с тольяттинским "Акроном", "Сочи" 30 августа в гостях встретится с московским "Спартаком".
1
"Краснодар"
6
5
0
1
15
17
3
14
2
ЦСКА
6
4
2
0
14
14
5
9
3
"Локомотив"
6
4
2
0
14
16
9
7
4
"Балтика"
6
3
3
0
12
11
5
6
5
"Рубин"
6
3
1
2
10
8
10
-2
6
"Зенит"
6
2
3
1
9
11
7
4
7
"Динамо" М
6
2
2
2
8
7
6
1
8
"Спартак"
6
2
2
2
8
8
10
-2
9
"Крылья Советов"
6
2
2
2
8
9
12
-3
10
"Ахмат"
6
2
1
3
7
7
8
-1
11
"Оренбург"
6
1
3
2
6
7
8
-1
12
"Акрон"
6
1
3
2
6
9
8
1
13
"Динамо" Мх
6
1
2
3
5
3
9
-6
14
"Ростов"
6
1
1
4
4
6
11
-5
15
"Пари НН"
6
1
0
5
3
4
12
-8
16
"Сочи"
6
0
1
5
1
3
17
-14