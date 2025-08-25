Россиянин не смог отличиться в матче против "Торонто"

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук прервал трехматчевую голевую серию в Главной футбольной лиге (MLS).

Миранчук не смог отличиться в домашнем матче регулярного чемпионата против "Торонто" (0:0). До этого россиянин поразил ворота "Сиэтла" (2:2), "Монреаля" (1:1) и "Колорадо" (1:3), сумев дважды спасти команду от поражения. В игре против "Сиэтла" полузащитник забил мяч на девятой компенсированной ко второму тайму минуте.

"Атланта" не может победить на протяжении 11 матчей в MLS, последний успех команда праздновала 29 мая, когда дома был обыгран "Орландо" (3:2). После этого "Атланта" шесть раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.

"Торонто" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, "Атланта" - 14-е. На счету команд 24 и 23 очка соответственно. В следующем матче "Торонто" сыграет дома против "Монреаля" в ночь на 31 августа. "Атланта" в этот же день встретится на выезде с "Нэшвиллом".