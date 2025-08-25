Ранее World Athletics обнародовала новые условия допуска легкоатлеток к своим турнирам, согласно которым спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков считает, что вслед за женщинами через три-четыре года придется проходить тест на гендерную принадлежность и мужчинам. Об этом он рассказал ТАСС.

Международная ассоциации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) в июле обнародовала новые правила допуска легкоатлеток к своим турнирам, включая сентябрьский чемпионат мира в Токио. По решению World Athletics, спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы. Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский ранее сообщил ТАСС, что отечественные спортсменки уже начали проходить такое тестирование.

"Есть некоторые вещи, над которыми мы поначалу стебемся, а потом спустя несколько лет становится не смешно, - считает Шубенков. - Сейчас может начаться кампания, что это некая дискриминация, что идет определенное ущемление прав женщин. Я думаю, что в будущем и мужики тоже будут проходить так называемый "секс-контроль", ну хотя бы для того, чтобы женщинам не было так обидно. Не исключаю, что через три-четыре года нам придется проходить тестирование. По факту в этом нет никакой сложности, нужно сдать ту же кровь на генный тест".

"Все это максимально странная история, но мы же знаем, отчего она появилась. Что-то нужно было делать с женщинами, которые не вполне женщины, ради защиты интересов женщин. World Athletics в этом вопросе оказалась впереди планеты всей, но не от хорошей жизни. Я соглашусь, что нужно было что-то делать, но какой-то четкой позиции у меня нет, не хочу во все это влезать", - добавил собеседник ТАСС.

Новые правила допуска World Athletics вступают в силу 1 сентября 2025 года. Согласно им, легкоатлетки один раз в жизни по выбору должны пройти скрининг при помощи соскоба слюны или через анализ крови. World Athletics в своем июльском релизе также подчеркнула, что "не ставит под сомнение гендерную идентичность, уважает достоинство и неприкосновенность частной жизни физических лиц, строго соблюдает обязательства по конфиденциальности и законы о защите персональных данных, никогда не предлагала и не будет предлагать никаких обязательств по хирургическому вмешательству или иной коррекции пола".

"Тот же допинг-контроль, когда ты писаешь в банку под присмотром кого-то, может показаться более унизительной процедурой, чем когда у тебя просто берут кровь из вены для генного теста. Таковы условия игры, ты сам соглашаешься на то, что тебе, конечно, навязывают. Нельзя быть свободным от общества, а легкоатлетическое сообщество сейчас хочет, чтобы женщины соревновались только с женщинами", - заключил Шубенков.