МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова за время перерыва в тренировках соскучилась по льду, поэтому с удовольствием приступает к подготовке к новому шоу. Об этом она рассказала ТАСС после тренировки по барре, которую провела в "Лужниках" в рамках фестиваля "Спортивные выходные", организованного Москомспортом.

"У меня был короткий перерыв после масштабного проекта (шоу "Ассоль" - прим. ТАСС). И физически, и эмоционально, конечно, я очень сильно выгорела, но сейчас я наполнилась энергией и готова начинать заново. Начинается новый этап подготовки, и слава богу. Мне нравится работать, я соскучилась по льду, по физическим нагрузкам", - рассказала Загитова.

На вопрос ТАСС, чем ей понравилось барре, фигуристка ответила: "Мне это близко - в барре много движений из хореографии, которая занимала большое количество времени в моей спортивной жизни. И при этом очень здорово прокачиваются все мышцы. Плюс ко всему мне хочется обмениваться энергией с людьми и показывать, что спорт - это супер, этим надо заниматься. Мой спортивный характер мне не позволяет остановиться, когда я вижу, как люди стараются, повторяют. Мы мотивируем друг друга".

Во время воскресной тренировки под открытым небом с участием Загитовой начался дождь.

"Тренировка прошла под таким девизом "что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной". Мне было очень приятно, что, несмотря на непогоду, никто не ушел, все продолжили заниматься. Огромное спасибо Московскому спорту за развитие массового спорта и такие потрясающие мероприятия. Рада быть частью таких больших событий, надеюсь, что впереди у нас много совместных масштабных проектов. Мне интересно развивать спорт, нести его в массы", - отметила олимпийская чемпионка.

Барре является сочетанием интенсивных тренировок с использованием элементов классической хореографии, функционально-силового тренинга, пилатеса и йоги.