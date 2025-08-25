Россиянин в пяти сетах уступил французу Бенжамену Бонзи

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев уступил французу Бенжамену Бонзи в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 в пользу Бонзи, который участвует в турнире без номера посева. Медведев был посеян под 13-м номером. Во втором круге француз сыграет против американца Маркоса Гирона, который выступает без номер посева.

В третьем сете при счете 5:4 на матчболе Бонзи произошла остановка игры, которая продлилась 6 минут. Француз подал первый мяч в сетку, после этого на корт выбежал фотограф, который подумал, что игра завершилась. Из-за помехи судья вернул Бонзи право на первую подачу, что возмутило Медведева, который подбежал к арбитру прояснить возникшую ситуацию. В ходе разговора российский теннисист резко высказался в сторону судьи, намекнув, что он заинтересован в скорейшем завершении матча. Зрители поддержали россиянина, начав освистывать арбитра за принятое решение.

Для Медведева это первое поражение в стартовом матче US Open с 2017 года. Тогда в первом круге турнира он проиграл представителю Канады Денису Шаповалову. В прошлом сезоне Медведев на US Open дошел до четвертьфинала, проиграв будущему победителю турнира итальянцу Яннику Синнеру.

В нынешнем сезоне Медведев одержал только одну победу на турнирах Большого шлема, выиграв стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии. Позднее россиянин проиграл в стартовых играх на Открытом чемпионате Франции, уступив британцу Кэмерону Норри, и на Уимблдоне, не сумев победить Бонзи.

О спортсменах и турнире

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Бонзи 29 лет, он располагается на 51-й позиции мирового рейтинге. В активе француза 1 титул ATP. На турнирах Большого шлема теннисист трижды доходил до третьего круга - на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2025) и на Открытом чемпионате США (2023).

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира Синнер. Из россиян турнир, кроме Медведева, выигрывали Евгений Кафельников (1997) и Марат Сафин (2000).