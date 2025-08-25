Даниил Медведев впервые с 2017 года проиграл в первом круге US Open

Россиянин уступил Бенжамену Бонзи из Франции

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев впервые с 2017 года проиграл в стартовом матче Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

В первом круге стартовавшего розыгрыша турнира Медведев уступил французу Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. В 2017 году россиянин на этой стадии проиграл представителю Канады Денису Шаповалову - 5:7, 1:6, 2:6.

После этого Медведев на US Open сумел завоевать титул (2021), а также дважды дойти до финала (2019, 2023), уступив в матчах за титул сначала испанцу Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6), а потом сербу Новаку Джоковичу (3:6, 6:7 (5:7), 3:6). В 2020 году россиянин дошел до полуфинала турнира.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир, кроме Медведева, выигрывали Евгений Кафельников (1997) и Марат Сафин (2000).