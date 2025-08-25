Генеральная ассамблея организации состоится 23 октября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов вошел в число кандидатов в члены совета Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo). Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Генеральная ассамблея World Taekwondo, в рамках которой пройдут выборы в руководящие органы организации, состоится 23 октября в китайском Уси и будет предварять чемпионат мира. Дедлайн по приему заявок на участие в выборах истек 23 июля.

Терехов возглавляет Союз тхэквондо России с декабря 2009 года и входит в действующий совет Всемирной федерации тхэквондо.