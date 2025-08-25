Российский теннисист уступил на старте турнира французу Бенжамену Бонзи

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев изначально имел призрачные шансы на успешное выступление на Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Медведев уступил французу Бенжамену Бонзи в матче первого круга. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 в пользу Бонзи, который участвует в турнире без номера посева. Медведев был посеян под 13-м номером.

"Безусловно, у Медведева шансы [успешно выступить] были призрачные. В четвертом круге он бы попал на Карлоса Алькараса. Что касается Андрея Рублева и Карена Хачанов, то если они выйдут во вторую неделю турнира, я буду считать это успехом", - сказал Кафельников.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.