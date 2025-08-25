По словам спортсмена, старые шиповки на тонкой подошве ему нравятся намного больше

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков уверен, что не сможет бежать быстрее, если поменяет свои старые шиповки на новомодные карбоновые. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Среди специалистов и поклонников легкой атлетики существует мнение, что шиповки с современной карбоновой подошвой дают их обладателям определенное скоростное преимущество над теми, кто бежит в традиционных шиповках с тонкой подошвой.

"У меня когда-то были карбоновые шиповки, они только тогда появились, - рассказал Шубенков. - Я в них попробовал бежать, и мне не понравилось. Как будто в кроссовках бежишь по дорожке, опора выше. Непривычно было для меня, я попробовал и решил, что не буду к этому привыкать".

"Мне мои старые шиповки на тоненькой подошве нравятся намного больше, да они и полегче, контакт с дорожкой лучше. Не хочу что-то новое пробовать. Карбон - это мода, не более того", - считает собеседник ТАСС.

В активе 34-летнего Шубенкова есть также две серебряные и одна бронзовая награда летних мировых первенств, он является двукратным чемпионом Европы в беге на 110 м с барьерами, трехкратным победителем финалов Бриллиантовой лиги.