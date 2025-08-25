По словам Александра Яковенко, многие люди совершают восхождения без должной подготовки

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Необходимо вводить и тестировать возможность выдачи специальных лицензий для восхождения на сложные высоты. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

"Очень большое количество людей идет самовольно, без должной подготовки, - сказал Яковенко. - Отсюда и смерти, в том числе на Эльбрусе. Конечно, необходимо задуматься о введении лицензий, тестировании такой возможности. Это будет непросто контролировать, но к этому можно будет прийти. Самовольно восходящих куда-либо людей очень много, но в некоторых горных регионах мира подобная практика с лицензиями есть".

Как ранее сообщал ТАСС, спасательная операция по поиску и помощи альпинистки Натальи Наговициной прервана из-за погодных условий. При этом 25 августа к месту нахождения альпинистки направят дрон. Наговицину попытаются спасти, если выяснится, что она жива.

Транспортировать российскую альпинистку с пика Победы невозможно. Наговицина не может передвигаться из-за сломанной ноги и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На несколько сотен метров ниже находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму.