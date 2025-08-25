Спортсмен не смог финишировать во время заплыва через Босфор

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Турецкая полиция и морская служба не дают информации и не создают группы для поиска пропавшего без вести во время заплыва через Босфор россиянина Николая Свечникова. Об этом ТАСС сообщил родственница жены Свечникова Алена Караман.

"Никакой поисковой программы я лично не видела. Кто-то говорил, что видел его посреди Босфора, что он лежал там звездочкой. Турки ничего не знают. В полиции тоже частично кто-то знает, морская служба якобы ищет, но я просила дать доказательства, мне никто ничего не показал", - сказала Алена.

По информации Telegram-канала Mash, поиски 29-летнего Свечникова ведутся с 16.00 воскресенья по местному времени. Отмечается, что из 3 000 участников он стал единственным, кто не смог финишировать. По данным канала, супруга пловца Антонина в понедельник прилетит в Турцию и планирует продолжить поиски с помощью посольства.