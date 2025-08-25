Солари рассказал, что футболисты "Спартака" верят в Станковича

Красно-белые занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" верят в главного тренера команды Деяна Станковича. Об этом ТАСС рассказал нападающий красно-белых Пабло Солари.

В субботу "Спартак" на выезде обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:0 в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), прервав серию из четырех матчей без побед в чемпионате.

"Мы верим в Деяна Станковича. Нам нравится с ним работать", - сказал Солари после игры с "Рубином".

"Спартак" с 8 очками в 6 матчах занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.