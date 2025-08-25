РУСАДА в июле в третий раз с начала года проверило на допинг фигуристку Петросян

За первые семь месяцев 2025 года РУСАДА проверило на допинг 67 отечественных фигуристов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле протестировало шестерых фигуристов, в числе которых была и двукратная чемпионка России Аделия Петросян. Об этом свидетельствуют документы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Кроме Петросян, в июле в третий раз проходившей проверку РУСАДА, во второй месяц лета также были протестированы Софья Акатьева (2-й раз), Алиса Двоеглазова (2-й раз), Арсений Федотов (3-й раз), Макар Игнатов (2-й раз) и Андрей Мозалев (2-й раз).

Всего РУСАДА за первые семь месяцев 2025 года проверило на допинг 67 отечественных фигуристов.

Ранее Международный союз конькобежцев допустил Петросян и Петра Гуменника до участия в предолимпийском отборе в нейтральном статусе.