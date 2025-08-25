Они не сумели добраться до Виннипега из-за забастовки сотрудников авиакомпании Air Canada

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские стрелки из лука, не сумевшие добраться до Канады из-за местных авиаперевозчиков и вынужденные отказаться от участия в юниорском чемпионате мира, намерены вернуть деньги за авиабилеты. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов.

Как сообщал ранее ТАСС, российские лучники-юниоры из-за забастовки сотрудников авиакомпании Air Canada не сумели добраться до Виннипега, где 17 августа должно было стартовать юниорское мировое первенство. Спортсмены вынуждены были прервать поездку на полпути, когда ждали авиарейсы до Канады в аэропортах Дубая и Стамбула.

"Мы намерены возвращать деньги за неиспользованные билеты до Канады через агентство, которое занималось оформлением этих проездных документов, - рассказал Манханов. - Билеты приобретались через ЦСП (Центр спортивной подготовки - прим. ТАСС). Вряд ли получится вернуть деньги за сделанные понапрасну перелеты из Москвы до Дубая и Стамбула, но за совершенные не по нашей вине перелеты до Канады мы намерены вернуть затраченные средства".

В минувшую субботу Air Canada объявила о о своем намерении компенсировать разумные расходы всем пострадавшим в период с 15 по 23 августа от забастовок пассажирам (отели, транспорт, питание).

"Однако эта мера едва ли может компенсировать масштаб потерь и разочарований. Российской федерации стрельбы из лука пришлось за свой счет организовывать обратный вывоз спортсменов из Дубая и Стамбула, оплачивать дополнительные ночи в отелях, не говоря про расходы на оформление виз, оказавшихся невостребованными. Но самое главное и невосполнимое - ребята упустили возможность побороться за медали мирового первенства, к которому шли долгие годы упорных тренировок. Вся их подготовка и надежды были перечеркнуты ситуацией, абсолютно от них не зависящей", - отметил Манханов.

"Что касается участия наших спортсменов во взрослом чемпионате мира, который пройдет в Южной Корее в начале сентября, то команда вылетит туда заблаговременно, поэтому проблем таких не будет, думаю. Предварительным оформлением въездных виз в эту страну заниматься не нужно, там электронная регистрация", - заключил глава федерации. Взрослый чемпионат мира по стрельбе из лука пройдет с 5 по 12 сентября в Кванджу.