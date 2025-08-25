"Спартак" переиграл "Рубин" и прервал серию из четырех матчей без побед в РПЛ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Матч против казанского футбольного клуба "Рубина" был лучшим для московского "Спартака" в нынешнем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал тренер красно-белых Ненад Сакич.

В субботу "Спартак" на выезде обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:0 в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), прервав серию из четырех матчей без побед в чемпионате.

"Я думаю, что матч с "Рубином" был лучшим для "Спартака" в этом сезоне. Все было хорошо, мы победили, показали хорошую игру", - сказал Сакич после матча с "Рубином".

"Спартак" с 8 очками в 6 матчах занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.