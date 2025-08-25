Юношескую сборную России по шахматам встретили в Москве с флагами и цветами

Команда заняла первое место на Олимпиаде в Колумбии

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Десятки болельщиков с российскими флагами и цветами встретили в аэропорту Внуково юношескую сборную России по шахматам, одержавшую победу на Олимпиаде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Также в аэропорт приехали представители Федерации шахмат России, родители игроков, тренеров.

"Мы с 2014 года ведем системную работу, и вот конкретные результаты - безоговорочная победа. Результат, который невозможно превзойти, можно только повторить. И еще раз подчеркну, что добилась его уникальная команда, все члены которой уже гроссмейстеры, несмотря на юный возраст, - сказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев. - Посчитали статистику - у нас на данный момент 255 гроссмейстеров. Несмотря на все нюансы, мы в два с половиной раза по этому показателю превосходим второе место - американцев".

Юношеская сборная России не потерпела ни одного поражения на Олимпиаде. Турнир проходил в Колумбии. В составе российской команды выступали Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман.