Спасатели отказались от запуска дрона к альпинистке Наговициной из-за непогоды

Ранее сообщалось, что дрон к месту нахождения Натальи Наговициной могут направить 25 августа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Спасатели отказались от запуска дрона к предполагаемому месту нахождения российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Как ранее сообщал ТАСС, спасательная операция по поиску и помощи Наговициной прервана из-за погодных условий. При этом в понедельник к месту нахождения альпинистки планировалось направить дрон.

"Дрон не стали запускать из-за непогоды. Когда это может произойти в следующий раз, неизвестно", - сказал Яковенко.

Ранее стало известно, что транспортировать российскую альпинистку с пика Победы невозможно. Наговицына не может передвигаться из-за сломанной ноги и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На несколько сотен метров ниже находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму.