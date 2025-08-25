Николай Свечников не появился на финише международного заплыва через Босфор

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пропавший без вести во время заплыва через Босфор россиянин Николай Свечников ранее не участвовал в подобных мероприятиях, но держал себя в форме и плавал каждый день. Об этом ТАСС сообщил друг пловца Николай Жмакин.

"Он всю жизнь плавает, держит себя в форме. Подобных заплывов не было в его жизни, но он каждый день плавал, такого точно не должно было случиться". - сказал Жмакин.

Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился. Его родные и друзья уведомили об этом власти. 37-й межконтинентальный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции.