МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри передала досье Олимпийского комитета России в юридическую комиссию. Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной премии "За верность" имени Федора Черенкова, рассказал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Ковентри вступила в должность главы МОК 23 июня, на этом посту она сменила Томаса Баха, при котором российский спорт неоднократно подвергался санкциям. В октябре 2023 года МОК приостановил членство ОКР.

"Мы в коммуникации находимся. Я поздравил Ковентри с избранием и не раз говорил в интервью и на разных площадках, что мы ждем решения исполнительного комитета МОК на тему восстановления Олимпийского комитета России. Госпожа Ковентри от слов перешла к делу и передала наше досье в юридическую комиссию. Это для того, чтобы уже комиссия дала рекомендации исполкому, там сейчас работа идет, работают юристы", - сказал Дегтярев.

Как сообщал ранее ТАСС, Дегтярев надеется, что при Ковентри Россия полноценно вернется в олимпийскую семью.

Российские спортсмены на основе рекомендации МОК с 2022 года отстранены от участия в командных видах спорта, до остальных они допускаются в нейтральном статусе по решению международных федераций.