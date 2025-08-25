Минспорт разработает перечень книг для молодых футболистов

Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что футболисты должны развиваться не только на поле

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министерство спорта России планирует провести совещание по повышению уровня интеллектуальной подготовки молодых футболистов, для них будет разработан специальный перечень книг. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту приема заявок и объявлению состава жюри приза "За верность" имени Федора Черенкова, рассказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"В целом хочется, чтобы наши футболисты, кроме игры в футбол, еще транслировали смыслы. Это честная игра, благородство, преданность, верность, разные знания. Чтобы они их транслировали, они эти мысли должны иметь. Поэтому мы с РФС еще эту тему обсудим. Мы скоро встретимся в большом составе в Минспорте, обсудим тему подготовки, в том числе интеллектуальной, наших футболистов - может быть, перечень книг утвердим, которые брать перед матчем, читать на сборах, еще какую-то полезную для них информацию будем давать, может быть, устраивать установочные сессии, лекции, приглашать известных ученых, писателей, деятелей культуры. Они должны расти не только на поле, тогда будет полный порядок. Так я вижу", - сказал Дегтярев.

Приз "За верность" имени Черенкова был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за преданность своему клубу, вклад в результаты команды, характеристику от коллег и болельщиков. 25 августа начался прием заявок на премию 2025 года.