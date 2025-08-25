Ранее ему диагностировали неоперабельный рак

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Совладелец английского футбольного клуба "Честерфилд" Фил Кирк скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В марте стало известно, что у Кирка диагностировали неоперабельный рак.

"С большой грустью сообщаем, что Фил Кирк умер после непродолжительной болезни. Наши мысли с семьей и друзьями Фила", - говорится в заявлении клуба.

Кирк и его брат родом из Честерфилда, она стали владельцами клуба в 2022 году. В сезоне-2023/24 команда стала победителем пятого по силе дивизиона чемпионата Англии, завоевав право на повышение.