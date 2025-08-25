Сумма ущерба составила €250 тыс.

РИМ, 25 августа. /ТАСС/. Неизвестные похитили велосипеды у команды Visma после завершения второго этапа шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта Испании". Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Прошлой ночью был взломан грузовик наших механиков и украдено несколько велосипедов. Прилагаются все усилия, чтобы команда была полностью готова к третьему этапу. Полиция начала расследование инцидента", - говорится в сообщении.

По информации La Gazzetta dello Sport, у команды украли 18 велосипедов на общую сумму €250 тыс.

Третий этап пройдет позднее в понедельник по маршруту Сан-Маурицио-Канавезе - Черес. Он станет последним полноценным этапом в Италии, поскольку четвертый этап завершится во Франции.

Велогонка завершится 14 сентября, спортсменам предстоит преодолеть 21 этап.