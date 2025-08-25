Информация была немедленно передана командованию береговой охраны и морскому подразделению Директората безопасности и администрации Стамбула

СТАМБУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Организаторы заплыва через Босфор направили официальный запрос на проведение поисково-спасательной операции сразу после того, как выяснилось, что российский пловец Николай Свечников пропал без вести. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета Турции.

"После перекрестной проверки списков дисквалифицированных спортсменов и тех, кого вытащили из воды, первоначально было отмечено, что пропали без вести три пловца; позже было подтверждено, что это число ограничено одним спортсменом. Эта информация была немедленно передана командованию береговой охраны, морскому подразделению Директората безопасности и администрации Стамбула. Был направлен официальный запрос на проведение поисково-спасательных операций, и были приняты незамедлительные меры", - говорится в сообщении пресс-службы.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.

Как ранее сообщило агентство DHA, информация о происшествии якобы поступила властям через 12 часов после предполагаемого времени исчезновения пловца. Получив оповещение, полиция и береговая охрана начали поиски. Как передает агентство Anadolu, спасатели ведут поиски во всем проливе, особенно на отрезке между районами Канлыджа и Куручешме, где был организован заплыв.