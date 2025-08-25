Спасатели планировали отправить к месту нахождения альпинистки дрон, но операция была отменена из-за погодных условий

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российскую альпинистку Наталью Наговицину признают пропавшей без вести через определенный период времени. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

Как ранее сообщал ТАСС, спасательная операция по поиску и помощи Наговициной отменена из-за погодных условий. В понедельник к месту нахождения альпинистки планировалось направить дрон. В случае обнаружения признаков жизни Наговицину попытались бы спасти.

"Ее признают пропавшей без вести, - сказал Пятницин. - Далее уже родственники обращаются в дипломатические органы, чтобы получить документы о смерти. Это не совсем по правилам, но поскольку понятно, где она лежит и что с ней, то по практике поступают именно так. Бывают случаи, что подобные документы оформляются в течение недели".