Организаторы заплыва через Босфор опечалены пропажей россиянина Свечникова

Спортсмен не появился на финише после окончания заплыва

СТАМБУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Олимпийский комитет Турции опечален пропажей российского пловца Николая Свечникова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился. Олимпийский комитет Турции является организатором соревнований.

"Несмотря на то что гонка проводилась в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности, при поддержке служб безопасности нашего государства и уважаемых учреждений Турции, исчезновение одного из спортсменов глубоко опечалило нас. Мы работаем в полном сотрудничестве с береговой охраной и службами безопасности над выяснением обстоятельств инцидента. Олимпийский комитет Турции продолжит информировать общественность о происшествии", - сообщили в организации.