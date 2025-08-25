Первое место в текущем сезоне занимает "Краснодар", "Зенит" идет шестым

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" пока рано списывать со счетов в борьбе за чемпионский титул в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба.

После шести туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 15 очков. "Зенит" с 9 очками располагается на 6-м месте.

"Сейчас рано говорить о чемпионате в целом, прошло только шесть туров, - сказал Кордоба. - Так судить очень рано, посмотрим, как будет дальше. Мы будем фокусироваться на нашей работе, а они на своей".

"Краснодар" является действующим чемпионом России, до прошлого сезона "Зенит" побеждал в национальном первенстве на протяжении шести лет подряд.

В следующем туре "Краснодар" 31 августа на выезде сыграет с московским ЦСКА, "Зенит" 30 августа примет "Пари Нижний Новгород".