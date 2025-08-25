Встречи пройдут 26-28 августа

МОСКВА, 25 августа./ТАСС/. Ранэль Зияков назначен главным судьей матча третьего тура "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу "Спартак" - "Пари НН". Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет 26 августа в Москве. Помощниками главного арбитра выступят Евгений Синянский и Денис Петров.

В других матчах третьего тура, которые пройдут 26-28 августа, главными судьями выступят Инал Танашев ("Балтика" - ЦСКА), Сергей Цыганок ("Оренбург" - "Зенит"), Евгений Кукляк ("Ахмат" - "Рубин"), Павел Шадыханов ("Крылья Советов" - московское "Динамо"), Михаил Черемных ("Сочи" - "Краснодар"), Иван Сараев ("Ростов" - махачкалинское "Динамо") и Юрий Карпов ("Локомотив" - "Акрон").

Действующим обладателем Кубка России является столичный ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 - по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у московского "Локомотива". Ближайшим преследователем является петербургский "Зенит" (5).