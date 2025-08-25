Бразильский "Васко да Гама" арендовал футболиста "Зенита" Ренана

Соглашение действует до конца сезона-2025/26 с возможностью продления до окончания бразильского сезона-2026

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб "Васко да Гама" арендовал у петербургского "Зенита" защитника Роберта Ренана. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита"

Ренану 21 год, он перешел в "Зенит" в 2023 году. С января 2024 года футболист выступал на правах арендного соглашения за бразильский "Интернасьонал", сезон-2024/25 провел в аренде в клубе "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии. В составе петербургской команды защитник стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны в 2023 году.