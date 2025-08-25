Российский спортсмен пропал без вести после заплыва в Босфоре

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пропавшего пловца Николая Свечникова нельзя найти по чипу, с которым он вышел на старт, потому что основная его функция заключается в измерении времени. Об этом ТАСС рассказал двукратный чемпион мира Алексей Акатьев.

Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.

"Дело в том, что чип просто фиксирует время. Он работает в системе только около приемника сигнала. Благодаря этим чипам можно посчитать количество стартовавших и финишировавших людей. Сам по себе чип не настолько активен, чтобы с него можно было считывать информацию", - сказал Акатьев.