Бразильский защитник выступает за московскую команду с 2022 года

ТАСС, 25 августа. Бразильский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Мойзес может в будущем получить российский паспорт, если изъявит такое желание. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

"Возможно, - ответил Бабаев на вопрос о возможном получении Мойзесом паспорта РФ. - Но для начала надо поговорить об этом с самим Мойзесом".

Мойзесу 30 лет. Он выступает за ЦСКА с лета 2022 года, проведя за команду 116 матчей в различных турнирах, отметившись 5 голами и 9 результативными передачами. Вместе с армейцами защитник стал двукратным обладателем Кубка России (2023, 2025) и победителем суперкубка страны (2025).