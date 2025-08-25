По словам Заура Тедеева, в клубе понимают, что усиление необходимо

ТАСС, 25 августа. Главный тренер тольятинского "Акрона" Заур Тедеев согласен с мнением о необходимости усилить состав команды до завершения трансферного окна и надеется на скорое завершение сделок по переходу новых футболистов. Об этом Тедеев рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Акрон" в воскресенье в игре шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил столичному ЦСКА со счетом 1:3. После матча форвард тольяттинской команды Артем Дзюба выразил опасение, что без качественной селекции команда вылетит в Первую лигу. Позднее генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев сообщил ТАСС, что команду до завершения трансферного окна усилят четыре-пять футболистов.

"Мы все понимаем, что усиление нужно, и я верю, что оно будет, - сказал Тедеев. - Слова Дзюбы про возможный вылет в Первую лигу? В жизни может произойти всякое, но мы об этом не думаем. Артем это не к тому сказал, что мы готовы вылетать. Он, наоборот, сказал, что мы ни при каких обстоятельствах вылетать не собираемся. Мы сделаем все возможное, и руководство в том числе".

По итогам шести туров "Акрон" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками.