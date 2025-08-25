Во втором круге российская теннисистка сыграет с белоруской Викторией Азаренко

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла украинку Даяну Ястремскую в матче первого круга US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Павлюченковой, которая выступает на турнире без номера посева. Ястремская была посеяна под 30-м номером. Во втором круге Павлюченкова сыграет с бывшей первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко.

Павлюченковой 34 года, она занимает 45-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема - выход в финал Roland Garros 2021 года. В том же году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Ястремской 25 лет, она располагается на 31-м месте в рейтинге WTA. Украинка выиграла три турнира под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open в 2024 году.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).