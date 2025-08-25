Нападающий подписал с петербургским клубом двухлетний контракт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Канадский нападающий Джозеф Бландизи присоединится к петербургскому хоккейному клубу СКА в начале сентября после свадьбы. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Игорь Ларионов.

31-летний игрок подписал двухлетний контракт со СКА 12 августа.

"Получил сообщение от Бландизи. Он смотрел игру, горит желанием. Как только он получит визу, как только официально распишется со своей супругой - 31 августа у него свадьба, мы не можем это никак перенести, отменить. 3 сентября он должен быть здесь", - сказал Ларионов.

Прошлый сезон Бландизи провел в Американской хоккейной лиге в "Торонто Марлис" и в регулярном чемпионате набрал 35 (15 заброшенных шайб + 20 голевых передач) очков. В Национальной хоккейной лиге он провел 101 матч. Нападающий выступал за "Нью-Джерси", "Анахайм" и "Питтсбург".