Голкипер пропустил последние три матча команды в чемпионате и кубке страны

ТАСС, 25 августа. Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Андрей Лунев является основным голкипером команды. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил главный тренер бело-голубых Валерий Карпин.

Лунев пропустил последние три матча "Динамо" в чемпионате и кубке страны.

На вопрос, кого Карпин видит первым номером клуба, он ответил: "Лунева". Также тренер отметил, что голкипер не участвовал в последних играх из-за медицинских показаний.

"Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с восемью очками.