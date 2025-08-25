В августе нападающий подписал контракт с петербургским СКА, ранее он выступал за московский "Спартак"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Николай Голдобин еще не продал свою машину после переезда из Москвы, где он выступал за "Спартак". Об этом Голдобин рассказал журналистам.

18 августа СКА забрал 29-летнего нападающего с драфта отказов, куда его ранее выставил "Спартак". Голдобин попрощался с болельщиками столичного клуба в соцсетях под песню "Знаешь ли ты" в исполнении МакSим в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале. В этом же посте хоккеист объявил, что выставил на продажу свой автомобиль.

"Пока машина у меня. Может, закину в салон Максиму Сушинскому (чемпион мира и чемпион России занимается продажей иномарок в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС)", - сказал Голдобин.

Форвард в понедельник дебютировал за СКА в матче против казанского "Ак Барса" на предсезонном турнире имени Пучкова.

Голдобин выступал за "Спартак" с 2023 года. В московский клуб игрок перешел в результате обмена из магнитогорского "Металлурга". В 2024 году нападающий установил новый рекорд "Спартака" по очкам за сезон (87 очков), превзойдя достижение Александра Кожевникова (71 очко). В прошлом сезоне Голдобин стал лучшим бомбардиром (54 очка) и ассистентом (33 результативные передачи) команды в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, а также разделил первое место с Адамом Ружичкой и Иваном Морозовым в списке лучших бомбардиров красно-белых в плей-офф, набрав 12 очков.