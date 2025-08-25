В случае появления на поле защитник снова будет считаться легионером в матчах российских турниров

ТАСС, 25 августа. Футболист петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, имеющий российский паспорт, вызван в сборную Бразилии по футболу на ближайшие отборочные матчи к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Также в состав вошел полузащитник "Зенита" Луис Энрике. Дуглас Сантос в случае появления на поле снова будет считаться легионером в матчах российских турниров.

Сборная Бразилии в ночь на 5 сентября по московскому времени примет команду Чили, а в ночь на 10 сентября на выезде сыграет с боливийцами.

В феврале Дуглас Сантос вошел в расширенный состав сборной Бразилии на отборочные матчи к чемпионату мира, но в окончательный список не попал. Партнер международной юридической компании Sila Lawyers Михаил Прокопец тогда рассказал ТАСС, что защитник вновь будет считаться легионером в Мир - Российской премьер-лиге и не сможет сыграть за сборную России в случае появления на поле.

В Sila Lawyers уточнили, что по общему правилу Международной федерации футбола (ФИФА) допускается только одна смена спортивного гражданства. В случае Дугласа Сантоса она произошла 6 ноября 2024 года - с бразильского на российское. Однако из этого правила есть одно исключение: если футболист не провел за новую сборную ни одного матча (официального или неофициального), то допускается обратная смена спортивного гражданства. Для этого Сантосу нужно обратиться в ФИФА, без решения которой защитник не сможет играть за бразильскую сборную.

Сантосу 31 год, он выступает за "Зенит" с июля 2019 года. 21 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Сантосу российское гражданство. В составе "Зенита" футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За сборную России защитник не провел ни одного матча, а за национальную команду Бразилии сыграл в товарищеской встрече с панамцами (2:0) в 2016 году.