В первом круге российская теннисистка обыграла американку Клерви Нгуну

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла американку Клерви Нгуну в матче первого круга US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 5:7, 6:4 в пользу Калинской, посеянной на турнире под 29-м номером. Нгуну получила специальное приглашение от организаторов соревнований. Во втором круге россиянка сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (без номера посева).

Калинской 26 лет, она занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open в 2024 году.

Нгуну 19 лет, она располагается на 178-й строчке в мировом рейтинге. Американка провела второй матч на турнирах Большого шлема. В 2023 году она проиграла в первом круге US Open.

Другая россиянка Камилла Рахимова в матче первого круга со счетом 6:4, 4:6, 6:3 обыграла француженку Каролин Гарсию. Во втором круге Рахимова сыграет с представляющей Австралию Дарьей Касаткиной (15-й номер посева).

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).