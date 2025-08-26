Участник заплыва через Босфор отметил ряд недостатков в его организации

Одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор был россиянин Николай Свечников, который на финише не появился

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Организация заплыва через Босфор имела ряд недостатков, которые увеличивали риск форс-мажорных ситуаций. Об этом ТАСС рассказал участник заплыва Серафим Чурсин.

Одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор был россиянин Николай Свечников, однако на финише он не появился. Его поиски ведутся.

"Что касается заплыва и его организации, по моему мнению, был ряд многочисленных факторов, которые увеличивали риск различных форс-мажорных ситуаций, от которых никто не застрахован. Могу перечислить лишь некоторые моменты, которые показались для меня странными в воскресенье и в принципе за весь опыт плавания на открытой воде и наблюдением за поведением людей и организаций подобных стартов. Были огромные очереди в туалеты, многие люди не могли сходить в туалет до старта. По ряду причин, не только потому, что кабины были не рассчитаны на такое количество людей, но и просто люди почему-то сами терпели", - сказал Чурсин.

"На корабле, как и в прошлые годы, было душно. Многие участники намеренно сидели в каюте и терпели духоту, хотя выйти на палубу и подышать была возможность. Также нельзя не отметить тот факт, что лестницы на финише в этом году были намного выше, чем в прошлом, и люди, уставшие после дистанции на воде, поднимались по этим лестницам, и им еще надо было бежать до финишной арки, раньше люди поднимались по лестнице, а их время тормозили", - добавил собеседник агентства.