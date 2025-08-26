Американка уступила в трех сетах чешке Каролине Муховой

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Американка Винус Уильямс уступила Каролине Муховой из Чехии в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6. 6:1 в пользу Муховой, посеянной на турнире под 11-м номером. Уильямс попала в основную сетку благодаря специальному приглашению (wild card) от организаторов соревнований. Соперница Муховой по второму кругу определится позднее.

В июле Уильямс провела первый матч в одиночном разряде после возвращения в тур, переиграв соотечественницу Питон Стирнс на старте турнира в Вашингтоне (6:3, 6:4). После этого спортсменка проиграла в следующем круге соревнования Магдалене Френх из Польши (2:6, 2:6) и уступила испанке Джессике Бузас Манейро в первом раунде турнира в Цинциннати (4:6, 4:6). Уильямс не выступала на турнирах с марта 2024 года, когда она проиграла на старте турнира в Майами россиянке Диане Шнайдер (3:6, 3:6).

Уильямс 45 лет, она является бывшей первой ракеткой мира. На ее счету 49 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, включая победы на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) и Открытом чемпионате США (2000, 2001). В паре американка завоевала 22 трофея под эгидой организации, 14 из которых - турниры Большого шлема. Уильямс четыре раза становилась победительницей Олимпийских игр - один раз в одиночном разряде (2000) и трижды в парном (2000, 2008, 2012).

Муховой 29 лет, она занимает 13-е место в рейтинге WTA. В ее активе 1 титул под эгидой организации. Чешская теннисистка является финалисткой Открытого чемпионата Франции (2023), а также полуфиналисткой Открытого чемпионата Австралии (2021) и Открытого чемпионата США (2023, 2024).

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).