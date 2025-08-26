Ранее СМИ неоднократно сообщали, что россиянин может покинуть ПСЖ

ТАСС, 26 августа. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" согласовал переход российского вратаря Матвея Сафонова в другую команду. Об этом сообщил портал Transfer Feed.

Детали сделки, как и новый клуб Сафонова, не уточняются.

"Матвей Сафонов был упомянут в контексте успешно завершенного трансфера, предложение удовлетворило все стороны", - говорится в материале.

По ходу летнего трансферного окна неоднократно сообщалось, что Сафонов может покинуть ПСЖ. Портал Goal в июне сообщил о решении французского клуба продать россиянина ради осуществления перехода защитника Ильи Забарного из английского "Борнмута". Одним из возможных вариантов продолжения карьеры для российского голкипера назывался турецкий "Галатасарай", которому французский клуб предложил услуги футболиста. По информации журналиста Сулеймана Родопа, в начале августа руководство турецкой команды начало переговоры по переходу Сафонова. Однако сам россиянин, как отмечала газета L'Equipe, не намерен покидать состав действующего чемпиона Франции и победителя Лиги чемпионов.

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года, ранее он играл за "Краснодар". В дебютном сезоне за парижскую команду голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ПСЖ россиянин стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, а также чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции.