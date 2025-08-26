В плане своего восхождения нужно закладывать несколько дней на непогоду

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Альпинистам, планирующим восхождение на гору, следует закладывать несколько дней на непогоду. Об этом ТАСС рассказал старший координатор общественного альпинистского спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

"Когда вы идете на высотное восхождение, вы должны в план своего восхождения записать 2-3 дня непогоды, потому что в горах это совершенно обычная ситуация, - отметил Овчинников. - Вы, планируя восхождение, всегда должны теоретически предполагать, что вас может настигнуть непогода. И, соответственно, когда вы собираете рюкзак на это восхождение, то вы должны туда положить две лишних банки тушенки, лишний баллон газа, спальник, палатку и все такое, или лопату, потому что вы можете спать в палатке, а можете, если у вас снежное восхождение, вырыть снежную пещеру и в ней спать".

"И это у вас должно быть с собой в любом случае. И запас этих дней вы должны планировать. Вот тогда, да, тогда есть шанс, что если вдруг придет непогода, то вы быстро достали лопату, выросли в снежную пещеру, и да, холодно, да, дует ветер, да, неприятно, но на пару дней у вас есть запас еды, есть спальник, есть горелка с газом, которая накипятит вам горячей воды и чаю, и вы как-то эту непогоду переждете", - заключил собеседник агентства.