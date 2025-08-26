Бывшая 7-я ракетка мира Бартоли осудила поведение Даниила Медведева на US Open

Во время матча россиянин вступил в конфликт с судьей

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли осудила поведение россиянина Даниила Медведева в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) против француза Бенжамена Бонзи. Комментарий Бартоли приводит телеканал Sky Sports.

В третьем сете при счете 5:4 на матчболе Бонзи на корт выбежал фотограф, поскольку подумал, что игра завершилась. Француз подал первый мяч в сетку, но из-за помехи судья вернул ему право на первую подачу, что возмутило Медведева, который подбежал к арбитру прояснить возникшую ситуацию. В ходе разговора российский теннисист резко высказался в сторону судьи, намекнув, что он заинтересован в скорейшем завершении матча. Зрители поддержали россиянина, начав освистывать арбитра за принятое решение.

"Мы многое увидели от Даниила Медведева. Судья поступил правильно, потому что, когда кто-то выходит на корт, вы получаете первую подачу. Не понимаю, о чем думал Медведев", - сказала Бартоли.

Медведев отыграл матчбол, довел сет до тай-брейка и сумел сократить отставание по партиям - 1-2. Впоследствии россиянин восстановил равенство по сетам, но проиграл в пятой партии. По итогам US Open Медведев впервые с 2019 года покинет топ-15 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).