ТАСС, 26 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует увеличить число команд, которые примут участие в клубном чемпионате мира в 2029 году. Об этом сообщила газета The Guardian.

По информации источника, ФИФА уже сообщила континентальным федерациям о намерении провести следующий розыгрыш клубного чемпионата мира в 2029 году. Вероятными странами, которые примут турнир, называются Испания и Марокко, на территории которых в 2030 году будут проходить матчи чемпионата мира среди сборных.

При этом Международная федерация футбола намерена расширить состав участников, однако пока не определились с моделей проведения соревнования. Один из вариантов, как уточняет издание, увеличение клубов до 48, но в ФИФА также раздумывают об увеличении стыковых игр за право сыграть на клубном чемпионате мира. Перед турниром в 2025 году прошла только одна подобная встреча - в ней американский "Лос-Анджелес" обыграл мексиканскую "Америку". Этот вариант, как сообщает газета, позволит уменьшить число матчей, связанных с турниром, и позволит избежать возможных исков из-за перегруженности календаря.

Клубный чемпионат мира в 2025 году впервые прошел в новом формате. В турнире приняли участие 32 команды, которые были разделены на восемь групп. По две лучшие из каждого квартета вышли в плей-офф. Победителем турнира стал английский "Челси".

В 2026 году чемпионат мира впервые пройдет с участием 48 сборных. Мировое первенство среди женских сборных с 48 командами впервые состоится в 2031 году. До этого в турнирах участвовали по 32 сборные.