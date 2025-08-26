Ранее россиянка получила перстень члена Международного зала теннисной славы

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мария Шарапова заслуженно получила перстень члена Международного зала теннисной славы. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации тенниса России, олимпийский чемпион, член Зала славы Евгений Кафельников.

Шарапова получила перстень члена Международного зала теннисной славы на центральном корте Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке. 24 августа прошла церемония включения россиянки в Зал славы.

"Критерии, по которым она вошла в Зал славы, достойны и заслуженны, - сказал Кафельников. - Я с ней давно не общался. Помню, когда я играл сам, а она была молодой, перспективной теннисисткой. Ничего плохого про нее сказать не могу - только хорошее".

Шараповой 38 лет, россиянка объявила о завершении карьеры в 2020 году. Она является пятикратной победительницей турниров Большого шлема, серебряным призером Олимпиады в Лондоне, победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (2004) и обладательницей Кубка Федерации (2008) в составе сборной России. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008).

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. Из россиян в него ранее были включены Марат Сафин (2016) и Кафельников (2019).