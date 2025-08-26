Ранее россиянин не появился на финише заплыва через Босфор

СТАМБУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Российский пловец Николай Свечников, который пропал 24 августа в ходе заплыва через пролив Босфор, мог выбраться на другой берег и выбросить браслет с чипом. Об этом сообщила турецкая газета Hürriyet.

Свечников не появился на финише ежегодного межконтинентального заплыва через Босфор. Поиски россиянина ведутся.

Перед соревнованием пловцы надели браслеты с чипом, который не оборудован системой навигации GPS, поэтому установить местоположение россиянина невозможно. Чип фиксирует момент, когда пловец вошел в воду и вышел из нее. По информации источника, есть два возможных варианта: Свечников или утонул, или смог выйти на берег, выбросив браслет с чипом в воду.